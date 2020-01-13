Шахин Мустафаев: новая магистраль к границе с Россией вдвое ускорит грузоперевозки

Автомагистраль от Баку до границы с Россией, которая будет достроена в следующем году, вдвое сократит время прохождения грузовиков через Азербайджан, рассказал вице-премьер страны Шахин Мустафаев на посвященном итогам прошлого года совещании с участием президента Ильхама Алиева.

Он подчеркнул, что таким образом будут обеспечены наиболее благоприятные условия для движения грузовых машин по направлениям Север - Юг, Север - Запад и Юг - Запад.

Мустафаев также отметил, что Азербайджан, РФ и Иран ведут большую работу по развитию транспортного коридора Север - Юг. "Уже строятся автомагистрали, ремонтируются железные дороги. Азербайджан завершил или завершает большую часть работ на своей территории", - цитирует вице-премьера ТАСС.

Он добавил, что в текущем году предполагается начать строительство нового автомомоста на азербайджано-иранской границе, которое завершится в следующем году.