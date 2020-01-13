Захарова о ситуации в Польше: антифашистам скоро придется уйти в подполье

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение в связи с отказом Варшавы от официального празднования 75-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Соответствующее сообщение она написала на своей странице в Facebook.

По словам дипломата, она не может понять, как можно отмечать дату начала войны, одновременно практически игнорируя дату освобождения столицы.

Захарова подчеркнула, что при этом подвергаются искажению предпосылки начала войны и предвоенная ситуация.

"Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье", - предсказала она.