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Захарова о ситуации в Польше: антифашистам скоро придется уйти в подполье

Захарова о ситуации в Польше: антифашистам скоро придется уйти в подполье

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение в связи с отказом Варшавы от официального празднования 75-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Соответствующее сообщение она написала на своей странице в Facebook.

По словам дипломата, она не может понять, как можно отмечать дату начала войны, одновременно практически игнорируя дату освобождения столицы.

Захарова подчеркнула, что при этом подвергаются искажению предпосылки начала войны и предвоенная ситуация.

"Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье", - предсказала она.

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Вестник Кавказа

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