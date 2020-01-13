Ран Гидор стал новым послом Израиля в Грузии

Новый посол Израиля в Грузии Ран Гидор вручил копии своих верительных грамот главе МИД Грузии Грузии Давиду Залкалиани, сообщает сайт грузинского внешнеполитического ведомства.

Залкалиани поздравил посла с назначением и выразил готовность к плодотворному сотрудничеству.

Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.

Ран Гидор сменил на посту Шабтая Цура, который работал послом Израиля в Грузии в течение восьми лет, передает Спутник-Грузия.