Саранча не пустила Boeing "Эфиопских авиалиний" в Дыре-Дауа

Лайнер Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines не смог сесть в аэропорту города Дыре-Дауа в Эфиопии из-за гигантской тучи саранчи. Об этом пишет кенийская газета The Standard.

По ее сведениям, воздушное судно летело из Джибути. Пилоты дважды пытались посадить его, но безуспешно: видимость из-за насекомых была очень плохой, лобовое стекло оказалось полностью залеплено саранчой, и "дворники" не могли очистить его. Кроме того, насекомые забивались и в двигатель.

В итоге экипаж принял решение изменить маршрут и через полчаса посадил самолет в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

Пострадавших в результате инцидента нет. Самолет после очистки вернулся к рейсам.