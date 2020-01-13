Меньшов: фигуристки Тутберидзе сразятся между собой за медали ЧЕ в Граце

Фигурист, бронзовый призер чемпионата Европы 2014 года, ныне тренер Константин Меньшов оценил перспективы спортсменок из группы Этери Тутберидзе, которые втроем представят Россию на ЧЕ в австрийском Граце 22-26 января.

"Девчонки, конечно, будут соревноваться между собой, конкуренцию им составить просто никто не в состоянии на чемпионате Европы. Даже теоретически к ним не способен никто приблизиться. Будем наслаждаться борьбой наших девочек", - заявил он в интервью "Р-Спорт".

Меньшов не исключил, что в программы Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной перед чемпионатом мира могут быть внесены усложнения. Он предположил, что Косторная, уже исполняющая три тройных акселя в двух программах, может пойти на четверной прыжок. "Это была бы бомба!" - поделился тренер.

По его словам, вряд ли внедрение "квада" "сломает" программу Косторной. Тем не менее, Меньшов признал, что тренерский штаб не будет вставлять новые элементы в случае большого риска.