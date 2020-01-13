Железноводск украсили первые подснежники

Первые подснежники расцвели в Железноводске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По свидетельству старожилов, эта зима стала самой теплой за последние 70 лет.

Как правило, подснежники в городе распускаются в феврале-марте, но в этом году их не напугал ни снегопад, ни рождественские заморозки.

В свою очередь, синоптики обещают гостям и жителям города неделю без мороза.

Ранее цветущие подснежники были замечены в Михайловске и Невинномысске, также цветы распустились на клумбе возле мемориала "Огонь Вечной славы" в Ставрополе.