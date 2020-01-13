Железноводск украсили первые подснежники
Первые подснежники расцвели в Железноводске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
По свидетельству старожилов, эта зима стала самой теплой за последние 70 лет.
Как правило, подснежники в городе распускаются в феврале-марте, но в этом году их не напугал ни снегопад, ни рождественские заморозки.
В свою очередь, синоптики обещают гостям и жителям города неделю без мороза.
Ранее цветущие подснежники были замечены в Михайловске и Невинномысске, также цветы распустились на клумбе возле мемориала "Огонь Вечной славы" в Ставрополе.
Вестник Кавказа
в facebookПодписаться