Кубанские топ-менеджеры ответят в суде за хищения миллионов у Россельхозбанка

Кубанский суд рассмотрит уголовное дело топ-менеджеров группы компаний "Омни" (Краснодар), обвиняемых в хищении кредитов Россельхозбанка на сумму 860 млн рублей, - сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Бизнес-партнеры, руководители и владельцы ряда коммерческих организаций Сергей Алексанов и Анатолий Эпоев обвиняются в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ)", - рассказал сотрудник пресс-службы, передает "Интерфакс-Юг".

Владелец и руководитель ООО "Омни"Алексанов и директор и бенефициар ООО "Омни-Юг" Эпоев в 2011 году предоставили в Россельхозбанк недостоверные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении подконтрольных им коммерческих структур - ООО "Омни", ООО "Омни-Юг", ООО "Сириус" для получения двух кредитов на общую сумму 860 млн рублей, - полагает следствие.

"Полученными средствами фигуранты распорядились не по целевому назначению, а от погашения кредита уклонились", - отметил сотрудник пресс-службы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Первомайский районный суд Краснодара.