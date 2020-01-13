Россияне теряют печатную прессу - Роскомнадзор

За десять лет число выходящих в России газет и журналов сократилось на 40% или на 30 тыс изданий, - сообщили сегодня в пресс-службе Роскомнадзора.

На сегодняшний день в реестре зарегистрированных СМИ содержится 42 тыс 861 периодическое печатное издание, почти три четверти из которых (31 тыс 041) зарегистрированы Центральным аппаратом Роскомнадзора, а еще чуть больше четверти (11 тыс 820) - его территориальными органами, - передает ТАСС.

В 2009 году количество зарегистрированных периодических печатных изданий составляло 72 тыс 498, в 2018 году их осталось 47 тыс 883, причем самое большое сокращение произошло в прошлом году, когда их стало меньше на 5 тыс.

Ежедневно в России выходят 297 печатных изданий, 7 тыс 929 выходят еженедельно, 12 тыс. 977 - ежемесячно, 21 тыс 658 газет и журналов выходят с иной периодичностью.

"Сокращение печатных СМИ отчасти связано с экономикой печатной прессы: снижение доходов, в частности рекламных, и увеличение расходов, включая постоянный рост цен на газетную бумагу; существенную роль играют новые технологии и новые платформы (агрегаторы новостей, социальные сети, мессенджеры), которые являются серьезными конкурентами для прессы", - рассказали в Роспечати.

Напомним, сегодня в России отмечается День российской печати, который был учрежден постановлением президиума Верховного совета от 28 декабря 1991 года.