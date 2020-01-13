Экс-чемпион UFC назвал своего фаворита в бое Нурмагомедов - Фергюсон

Экс-чемпион UFC Чак Лидделл рассказал, какого результата ждет от боя между чемпионом в легком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

"Ставлю на Тони в этом бою. Посмотрите на поединки Хабиба. Его последние соперники выдыхались за три-четыре раунда", - цитирует Лидделла Sports.ru.

По его мнению, американец располагает "бездонным запасом выносливости", а также "потрясающе сражается в партере". Лидделл добавил, что Фергюсону "даже нравится работать из положения на спине".

Бывший чемпион признал, что вопросы вызывают травмы Тони, но если не учитывать этот фактор, то именно американца он назвал фаворитом.

Напомним, бой между Хабибом и Фергюсоном пройдет 18 апреля на UFC 249 в Нью-Йорке.