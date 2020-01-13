До конца 2023 года дорожники КЧР обновят дорогу к курорту "Архыз"

До конца 2023 года дорожные службы Карачаево-Черкесии (КЧР) реконструируют более 24 км дороги, соединяющей город Черкесск, Хабезский район и ведущей к курорту "Архыз", - рассказал специалист управления "Карачаевочеркесавтодор" Алибек Берегетов.

"Из них в этом году будут реконструированы 5 км. В работы войдут полная замена земляного полотна, устройство двух слоев из асфальтобетона, а также ремонт труб, лотков и других искусственных сооружений", - рассказал Берегетов, передает ТАСС.

Реконструкция начнется в марте-апреле. Жители района давно жалуются на плохое состояние дороги, а реконструкция приведет ее в нормативное состояние. Кроме того, повысится ее пропускная способность.

Дорога является одной из важных и главных в республике и примыкает к федеральной трассе на "Архыз", что крайне важно с точки зрения туризма. Дорога важна и для развития агропромышленной отрасли региона, поскольку к ней примыкают многие ответвления от различных хозяйств и заводов, - добавил Берегетов.