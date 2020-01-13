Глава Конституционного суда подвергся следственным действиям в Ереване

Глава Конституционного суда Армении Грайр Товмасян прокомментировал следственные действия, которые проводились в отношении него в Специальной следственной службе РА, куда его приглашали сегодня.

Он пояснил, что часть информации, которую хотят узнать журналисты, представляет собой тайну следствия, остальную же нет необходимости комментировать.

"Но мне интересно, кто распространил информацию о следственных действиях, поскольку они должны были проводиться тайно", - цитирует председателя КС Tert.am.

Ранее портал Sputnik Армения со ссылкой на источник сообщал, что Товмасян подвергся допросу.

Напротив, глава КС является фигурантом двух уголовных дел. В октябре прошлого года его обвинили в узурпации власти вместе с экс-председателем парламента Арой Баблояном, в декабре - в злоупотреблении должностными полномочиями.