Xiaomi запатентовала смартфон с тремя экранами

В китайской Xiaomi придумали смартфон с экраном, охватывающим три грани устройства - переднюю, заднюю панели и торец устройства. Об этом пишет Gizchina.

Экран, таким образом, занимает почти весь корпус. Два основных сегмента нужны для воспроизведения контента, дополнительный сегмент, размещенный на торце, будет содержать справочную информацию.

Заявка на патент была подана еще в прошлом году, но зарегистрировано изобретение было 10 января.

Напомним, ранее компания представила флагман Mi Alpha, его экран целиком опоясывает корпус. Смартфона пока нет в продаже. Его стоимость составит 20 тыс юаней, или около 180 тыс рублей.