Казахстанские полицейские "прикрыли" интернет-магазин наркотиков

Казахстанские полицейские выявили в Петропавловске действующий интернет-магазин по продаже синтетических наркотиков, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области (СКО).

По подозрению в организации интернет-торговли синтетикой были выявлены и задержаны двое жителей Петропавловска 1989 и 1991 годов рождения. В ходе длительной оперативной разработки их преступная деятельность была частично задокументирована и проанализирована суть работы интернет-магазина, - передает Sputnik Казахстан.

Задержали обоих 8 января. На квартире, которую они снимали, были изъяты подготовленные для закладок свертки "соли", "спайса", записи, сим-карты, смартфоны, а также большой полимерный сверток, в котором содержалось порядка 250 гр предполагаемого синтетического наркотика.

Все изъятое направлено на экспертизу.

Подозреваемые арестованы судом, им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.