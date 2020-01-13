Россия планирует временно ограничить экспорт зерна

Министерство сельского хозяйство РФ начало подготовку проекта постановления правительства о введении временного ограничения на вывоз зерновых культур в страны, не являющиеся государствами - членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), - говорится в сообщении ведомства.

Паспорт проекта размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Сроком вступления правового акта в силу установлен январь 2020 года. В тексте проекта поясняется, что временное ограничение направлено на обеспечение продовольственной безопасности РФ, - передает ТАСС.

Планируется, что экспорт зерна из России в 2018-2019 сельскохозяйственном году (июнь 2019 года - июль 2020 года) составит 43,3 млн т, в том числе 35,2 млн т пшеницы. В 2017-2018 сельскохозяйственном году из России было экспортировано 53,2 млн т зерна, в том числе 40,4 млн т пшеницы.