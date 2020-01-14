Бишкек готов к обмену территориями на киргизско-таджикской границе

Разъяснительные беседы о дружбе, добрососедстве и о том, как себя вести в случае агрессии со стороны жителей сопредельной территории

Сегодня ситуация на киргизско-таджикской границе будет обсуждаться на встрече делегаций под руководством вице-премьеров Жениша Разакова и Азима Иброхима. Поводом для очередных переговоров стал инцидент, произошедший в ночью 10 января, в ходе которого было применено оружие. Обе стороны возложили ответственность друг на друга. Инцидент произошел недалеко от села Сомониён, на границе Исфаринского района Таджикистана и Баткенской области Киргизии.

Ночью неизвестные закидали несколько автомашин и дом киргизов камнями, а прибывших на место ЧП пограничников обстреляли из мелкокалиберного оружия. Как утверждают в погранведомстве Киргизии, огонь велся со стороны Таджикистана. В одном из сел Баткенской области жителей пришлось эвакуировать. По версии Душанбе, инцидент спровоцировала киргизская сторона. В погранвойсках Таджикистана заявляют, что ночью с киргизской стороны обстреляли машину сотрудника отдела внутренних дел города Исфара.

Обе стороны сообщают, что по данному инциденту начато расследование правоохранительных органов. Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина – неделимитированные участки, из-за чего невозможно определить, где проходит государственная граница между государствами.

Ситуацию на границе обсудили по телефону президенты Киргизии и Таджикистана Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон, которые высказались в пользу добрососедских отношений между двумя народами. "Между киргизами и таджиками была, есть и будет многовековая дружба. Мы не должны допускать эскалацию ситуации на границе. К сожалению, в последнее время конфликты участились. Накануне на приграничной территории Кыргызстана и Таджикистана случился очередной инцидент", - сказал Сооронбай Жээнбеков. Он также заявил о необходимости проведения разъяснительных работ с населением в целях предотвращения подобного рода ситуаций. Глава Киргизии считает, что виновных необходимо наказать. При этом Жээнбеков особо подчеркнул, что необходимо ускорить процесс делимитации и демаркации государственных границ между Киргизией и Таджикистаном. В последнем заявлении по этому поводу президент Сооронбай Жээнбеков предложил Таджикистану обмен территориями, но, похоже, таджикские власти не спешат принимать такое предложение. Все переговоры по этой проблеме проходят строго за закрытыми дверями. Обе стороны заявляют, что привержены дипломатическому решению этой проблемы.

Генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" Дмитрий Орлов сказал "Вестнику Кавказа", проблема в том, что из 971 км киргизско-таджикской границы делимитировано и демаркировано только 583 км. Оставшаяся часть значится спорной. Такие участки в основном расположены в районах, где с Таджикистаном (Бободжон Гафуровский и Исфаринский районы) граничат Лейлекский и Баткенский районы Баткенской области Киргизии. Там часто происходят конфликты из-за воды, пастбищ и земли. Нередко доходит до кровопролития. В спорах по разделению границы Таджикистан и Кыргызстан опираются на карты разных лет советского периода. Киргизия - на документы от 1955-1958 года, принятые по итогам работы депутатов Верховного Совета Киргизской ССР и Таджикской ССР. Таджикистан - на документы 1924 года. "Пока стороны не найдут компромисс по этому вопросу, конфликты будут происходить. Но договорной процесс идет крайне тяжело. Причина этого - нежелание либо не умение договариваться", - считает эксперт.

Во вторник переговоры продолжатся на уровне вице-премьеров. По сообщению пресс-службы правительства Киргизии в состав делегации вошли главы Генеральной прокуратуры, Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ), Государственной погранслужбы, МВД и сотрудники других компетентных органов. Предполагается, что аналогичный состав будет и со стороны Таджикистана.

"В ходе переговоров будут рассмотрена текущая ситуация на киргизско-таджикской границе, последующие меры по ее стабилизации, а также вопросы обеспечения приграничной безопасности и превентивные меры по профилактике приграничных конфликтов. Кроме этого стороны обсудят вопросы усиления деятельности по делимитации и демаркации границы между Кыргызстаном и Таджикистаном", - отметили в пресс-службе киргизского правительства.

По сообщению с места событий, ситуация в приграничных селах Киргизии и Таджикистана стабильная. Пограничники двух стран несут службу в усиленном режиме. Сотрудники милиции и местных отделов самоуправления патрулируют населенные пункты. Они проводят среди сельчан разъяснительные беседы о дружбе, добрососедстве и о том, как себя нужно вести в случае агрессии со стороны жителей сопредельной территории.