Елизавета II одобрила отказ принца Гарри и Меган Маркл от королевских полномочий

Британская королева Елизавета II поддержала желание герцогов Сассекских - своего внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл - отказаться от позиции старших членов королевской семьи. Такое заявление она сделала по итогам экстренного семейного собрания.

По словам Елизаветы II, семья была бы более рада, если бы они продолжали быть "членами Королевской семьи на полный рабочий день", пишет Reuters.

Тем не менее, подчеркнула королева, в семье уважают и понимают их стремление к независимости. Она добавила, что ее внук и его супруга "останутся при этом ценной частью" монаршей семьи.