Угарный газ отравил двоих детей в ингушском Карабулаке

Двум несовершеннолетним жителям Ингушетии сегодня понадобилась медицинская помощь из-за отравления газом в частном доме, - сообщил источник в экстренных службах региона.

"Двое детей отравились угарным газом в одном из частных домовладений Карабулака в результате грубого нарушения правил установки и эксплуатации газового оборудования", - цитирует собеседника "Интерфакс-Юг".

Специалисты газовой службы установили, что в ванной комнате в частном доме был самовольно установлен проточный водонагреватель без дымохода, что привело к скоплению угарного газа в помещении в концентрации, опасной для жизни и здоровья людей.

Госпитализированы двое детей 2007 и 2008 годов рождения, - добавили в МЧС региона.