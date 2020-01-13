Пожар в ставропольской Лысогорской унес две жизни

Ставропольские спасатели тушат пожар в частном доме на территории станицы Лысогорской, есть погибшие и пострадавшие, - сообщил глава пресс-службы ГУ МЧС по региону Олег Дегтярев.

"В результате пожара в частном домовладении погибло два человека, еще двое пострадали", - сказал Дегтярев, передает "Интерфакс-Юг".

Известно, что по состоянию на 18:48 мск спасатели ликвидировали открытое горение дома, - добавил Дегтярев.