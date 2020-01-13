Экс-зять Пугачевой женился на "прекрасной девушке" из Чечни

Бывший муж Кристины Орбакайте и экс-зять Аллы Пугачевой, бизнесмен Руслан Байсаров в очередной раз женился. Его избранницей стала 18-летняя девушка из Чечни по имени Аламат, сообщают СМИ.

Свадьба состоялась в конце декабря, однако известно о ней стало только сейчас.

Изначально в прессе писали, что новая супруга предпринимателя - модель, однако менеджер свадебного салона, где приобретала платье невеста, опровергла это.

"Она прекрасная девушка, очень образованная, из хорошей семьи, публичности ей не нужно, застенчивая больно. И да, хочу уточнить: она не модель", - приводит слова представительницы салона "Московский комсомолец".

Напомним, Руслан Байсаров ежегодно попадает в список Forbes "200 богатейших людей России", сейчас его компании занимаются энергетикой и строительством.