В Ставрополе будет построен новый терминал аэропорта

Ставропольские строители начнут в апреле возведение нового терминала внутренних воздушных линий в аэропорту города Ставрополя, строительство которого планируется завершить до конца 2021 года, - сообщили в пресс-службе краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта.

"В этом году на территории международного аэропорта Ставрополь имени А. В. Суворова запланировано строительство нового терминала внутренних воздушных линий. Работы начнутся уже в апреле и завершатся в 2021 году. Проектная мощность пропускной способности нового терминала - 480 пассажиров в час", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Сейчас пассажиров в аэропорту Ставрополя доставляют к самолету только автобусом, в новом терминале будут телескопические трапы, которые позволят им заходить в салон воздушного судна прямо из здания терминала.

Новый пассажирский терминал – международных авиалиний - планируется построить и в аэропорту Минеральных Вод, - добавили в министерстве.