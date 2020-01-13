В Тегеране назвали точную причину запуска ракеты по гражданскому самолету

Ракета по пассажирскому самолету "Международных авиалиний Украины" была запущена из-за плохой связи с новым расчетом сил ПВО, об этом рассказал зампредседателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки.

"До взлета самолета расчеты ПВО уведомили где-то раз или два... Однако не было полной координации с новым расчетом системы ПВО, который был установлен в ту ночь возле международного аэропорта имама Хомейни, и ошибка случилась из-за этого", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, летевший в Киев Boeing 737-800 разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. На борту было 176 человек - 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа. Никто не выжил. Позже иранские военные признались, что самолет был сбит случайно из-за человеческого фактора: он пролетал рядом с военным объектом и был принят за крылатую ракету. В Тегеране отметили, что ожидали атаки со стороны Америки, и системы ПВО ИРИ были приведены в полную боевую готовность.