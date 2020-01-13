Зеленский заменил жену Порошенко на свою в совете главного музея Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел первую леди Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецкий арсенал" ("Художественный арсенал"). Такой указ опубликован сегодня на сайте главы государства.

Соответственно, президент аннулировал указ экс-главы государства Петра Порошенко о прежнем составе совета по развитию главного музея Украины, когда его сопредседателями являлись жена бывшего президента Марина Порошенко и его советник, бывший глава администрации Борис Ложкин.

Зеленский председателем совета назначил министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, уточняет ТАСС.