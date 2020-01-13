Непотушенная сигарета убила пенсионера на севере Казахстана

Непотушенная сигарета стала причиной гибели 74-летнего пенсионера в Северо-Казахстанской области, - сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

"В пожарную часть №10 села Явленка Есильского района поступило телефонное сообщение о том, что горит жилой саманный дом в селе Чириковка (17 км от пожарной части). К месту вызова выехало подразделение части №10, немедленно приступившее к тушению пожара. К моменту прибытия пожарного расчета из-под кровли и из оконных проемов шел густой дым", - рассказали в департаменте, передает Sputnik Казахстан.

В ходе ликвидации пожара было обнаружено безжизненное тело хозяина дома, одинокого пенсионера.

Огонь повредил потолочное перекрытие и пол на площади 12 кв м, а также частично уничтожил мебель. Предварительная причина пожара – малокалорийный источник огня (непотушенная сигарета).

Окончательная причина и материальный ущерб будут установленные позже, - добавили в ведомстве.