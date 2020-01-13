Ливийские инициативы Путин и Эрдоган обкатали на Сирии

Сегодня с утра в Москве проходили интенсивные консультации с участием ливийских сторон и при поддержке министров иностранных дел и обороны России и Турции, на которых рассматривались вопросы, связанные с режимом прекращения огня, объявленным в воскресенье в ответ на призыв Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Итоги консультаций будут известны завтра утром.

Тем не менее научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока РАН, директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев полагает, что российско-турецкую инициативу, которая была озвучена 8 января в Стамбуле, можно считать оптимальным, авторитетным и приемлемым вариантом ливийского урегулирования: "Ранее попытки разрешить ситуацию в Ливии предпринимались и другими авторами международных отношений, были задействованы международные организации. Однако ни усилия Парижа в июле 2017 года и в мае 2018 года по проведению общеливийских выборов, ни посредническая активность Рима в ноябре 2018 года, ни попытки Абу-Даби запустить процесс путем созыва международной конференции, ни идеи Берлина до сих пор так и не смогли приблизить ливийский кризис к развязке. Различные варианты ливийского урегулирования предлагаются и сейчас, но все они по тем или иным причинам признаются недостаточными или игнорируются либо самими ливийцами, либо заинтересованными странами".

Привлекательность российско-турецкой инициативы Амур Гаджиев объясняет четырьмя аспектами.

Во-первых, при подготовке этого текста документа Москва и Анкара во многом опирались на опыт, накопленный в ходе многочисленных переговоров, проведенных Россией и Турцией в рамках сирийского урегулирования.

Во-вторых, Москва и Анкара, понимая, что эскалация напряженности может привести к усугублению ситуации, категорически отвергают какое-либо военное решение и выступают за инклюзивный политический диалог, в котором главными действующими лицами стали бы сами ливийцы. При этом мирный процесс предлагается запустить под эгидой ООН и на основе соответствующих резолюций Совета безопасности ООН.

В-третьих, Россия и Турция не игнорируют усилия предыдущих претендентов на посредничество. Стороны предлагают учитывать в ходе политического процесса те немаловажные наработки, которые были достигнуты ранее, особенно в контексте Берлинского процесса. Такой подход демонстрирует стремление Москвы и Анкары разрешить ливийскую проблему с максимальной эффективностью и минимальными потерями.

В-четвертых, российско-турецкое посредничество нацелено на недопущение гуманитарной катастрофы в Ливии. Именно поэтому Путин и Эрдоган призвали к немедленному прекращению огня, что в настоящее время выполняется. Отработанные на Сирии совместные российско-турецкие промежуточные механизмы уже показали эффективность в условиях различных провокаций со стороны недоброжелателей.

"Совместное российско-турецкое заявление по Ливии - резюме достигнутых ранее российско-турецких договоренностей в контексте сирийского кризиса. Именно поэтому мирный процесс является наиболее перспективным и привлекательным", - полагает Амур Гаджиев.