"Победа" бесплатно перевезла почти тысячу Дедов Морозов и Снегурочек

Российский лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", за новогодние праздники, с 30 декабря года по 2 января, бесплатно перевезла 947 пассажиров, надевших костюмы Дедов Морозов и Снегурочек. Такое сообщение распространила пресс-служба компании.

Чаще всего сказочные персонажи выбирали московский аэропорт "Внуково", из него улетели 443 человека. Второе место занял петербургский аэропорт "Пулково" (131 человек), на третьей строчке оказался Калининград (28 символов Нового года). Далее следуют Сочи (27 человек) и аэропорт Казани (24 человека), пишет РИА Новости.

Наибольшей популярностью у Дедов Морозов и Снегурочек пользовался маршрут Москва-Екатеринбург-Москва: по нему бесплатно улетели 64 участника акции.