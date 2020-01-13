Водитель "Гелендвагена" снес светофор в Ереване

Нынешним вечером в центре Еревана произошло крупное ДТП, - сообщили в полиции армянской столицы.

На пересечении улиц Нар-Дос и Хоренаци водитель внедорожника Mercedes-Benz G не справился с управлением и влетел в светофор, обрушив его, - передает Sputnik Армения.

На месте ДТП работают правоохранители, которым приходится не только детали происшествия и личность водителя "гелика", но и регулировать дорожное движение.

О состоянии водителя и его пассажиров в сообщении не указывается.