Зайберт о "Северном потоке-2": власти Германии обязаны диверсифицировать поставки газа

Правительство ФРГ обязано обеспечивать диверсификацию поставок газа в Европу. Такое заявление сделал на брифинге его официальный представитель Штеффен Зайберт, отвечая на вопрос, остались ли политические составляющие в проекте "Северный поток-2" после заключения Россией и Украиной соглашения о транзите газа.

Он напомнил, что некоторые критики проекта опасаются, что его реализация может привести к зависимости от российских поставок газа, и подчеркнул, что в Берлине всегда опровергали такую возможность.

"В этой связи есть очень ясное заявление правительства ФРГ о том, что мы несем ответственность за диверсификацию источников газовых поставок. Это тоже, если хотите, политическое заявление", - цитирует Зайберта РИА Новости.

По его словам, руководство ФРГ всегда было убеждено, что Украина должна остаться транзитной страной, что и было гарантировано подписанным 30 декабря Москвой и Киевом документом. "Это очень важный и хороший сигнал", - добавил Зайберт.

Он уточнил, что у правительства не может быть ответов на вопросы о дальнейшем ходе реализации проекта и возможных задержках, поскольку проект является экономическим.