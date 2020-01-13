Патриарх Грузии запишет в крестники еще 500 младенцев
Завтра, 14 января, во время массового крещения в кафедральном соборе Святой Троицы к 40 388 крестникам Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II добавятся еще более 500 младенцев, - сообщили в Патриархии Грузии.
Массовое крещение пройдет в 62-й раз, у Патриарха Грузии уже 40 388 крестников.
Глава Грузинской православной церкви крестит третьих и последующих детей, родители которых венчались. Цель инициативы - повысить рождаемость и улучшение демографическое положение в стране, передает Sputnik Грузия.
Напомним, первое массовое крещение младенцев прошло в Грузии 19 января 2008 года.
Вестник Кавказа
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