Член экипажа травмировался, выпав из самолета в Финляндии
Член экипажа самолета Finnair выпал из припаркованного воздушного судна в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Сообщение об инциденте распространило Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте (Otkes).
ЧП произошло сегодня. Член экипажа самолета A320 вывалился из него и получил травмы, насколько они серьезны, не уточняется.
Otkes ведет предварительное расследование, пишет РИА Новости.
В момент инцидента пассажиров на борту самолета не было.
Вестник Кавказа
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