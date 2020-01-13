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Член экипажа травмировался, выпав из самолета в Финляндии

Член экипажа травмировался, выпав из самолета в Финляндии

Член экипажа самолета Finnair выпал из припаркованного воздушного судна в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Сообщение об инциденте распространило Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте (Otkes).

ЧП произошло сегодня. Член экипажа самолета A320 вывалился из него и получил травмы, насколько они серьезны, не уточняется.

Otkes ведет предварительное расследование, пишет РИА Новости.

В момент инцидента пассажиров на борту самолета не было.

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Вестник Кавказа

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