Полиция Армении выявила за праздники 415 нетрезвых водителей

За две недели новогодних праздников, с 30 декабря по 12 января, сотрудники Дорожной полиции Армении в ходе усиленного дежурства в Ереване доставили на штрафплощадки 183 автомобиля, причем водители 171 машины были в нетрезвом состоянии, - сообщили в пресс-службе полиции Армении.

В 11 случаях при водителях не оказалось соответствующих документов, а на одной машине было установлено специальное сигнальное устройство без необходимого разрешения. Были выявлены также 4 факта нарушения уровня тонировки лобового стекла автомобиля, - передает Sputnik Армения.

Не лучше ситуация и в регионах – там за тот же период сотрудники Дорожной полиции пригнали на штрафплощадку 271 автомобиль. При этом 244 их водителя были нетрезвы.

Ранее сообщалось, что Дорожная полиция Армении переходит на усиленную службу с целью обеспечения безопасного дорожного движения в праздничные дни. Решение об этом было принято на рабочем совещании с участием начальника ДП Егора Карапетяна 11 декабря. Принятые меры дали свои результаты - число ДТП в Армении с 1 по 4 января 2020 года сократилось, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го более чем в два раза – с 56 до 27. В этот период вследствие 27 аварий погибли 2 человека, еще 39 получили травмы. Голом ранее в стране было зарегистрировано 56 ДТП, в которых 5 человек погибли и 113 получили травмы.

Напомним, с 1 января 2020 года в стране вступил в силу закон "О безопасности дорожного движения" с сопутствующими нормативными актами. Поправки зафиксировали внедрение новых механизмов наказания водителей-нарушителей по так называемой балльной системе.