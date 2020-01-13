Григорий Лукьянов: Россия выступает в качестве провайдера на Ближнем Востоке

В 2019 году Россия выдвинула свою концепцию безопасности в Персидском заливе, которая продолжает привлекать внимание стран региона. "Это альтернатива существующим форматам, которые доказали свою либо нежизнеспособность, либо малофункциональность в нынешних условиях", - полагает старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов.

Подводя итоги деятельности России на Ближнем Востоке в минувшем году, Лукьянов отметил развитие процесса в рамках конституционного комитета в Сирии и работу Астанинского формата как единственного примера конструктивного диалога по разрешению того или иного кризиса.

"В 2019 году прошел форум Россия-Африка. Это не только заявка о возвращении России в регион, но еще и площадка, на которой было принято большое количество решений по двусторонним отношениям России со странами Африки. Также были заявлены определенные тренды, которые будут воплощаться и реализовываться в российской политике на широкой основе в 2020 году", - заметил эксперт.

От также подчеркнул важность сделки России с Турцией по С-400: "Ирак тоже заявляет о своем интересе к покупке С-400, возобновлении контракта по С-300. Существует интерес к российским системам ПВО и в других странах региона, что немаловажно, ведь распространение в регионе систем ПВО может кардинально поменять ситуацию и в политике тоже, и в геополитике. Это может либо частично, либо полностью нивелировать американское воздушное преимущество в регионе. В этом отношении Россия продолжает заявлять о себе и выступать в качестве провайдера безопасности в регионе. Если темп, который был набран в 2019 году, будет сохранен, то нас ждут определенного рода потрясения, изменения и, мне кажется, серьезные приобретения во внешней политике и в экономическом развитии связей с регионом. Тем более, что угрозы, которые заставили Россию активно работать в регионе, никуда не делись".