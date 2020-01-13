МАК озвучил причину жесткой посадки Ми-2 на Кубани

Причиной жесткой посадки Ми-2 на Кубани в июне 2019 года стала ошибка в технике пилотирования, - сообщается в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"Вероятной причиной ЧП с вертолетом Ми-2 RA-14107 явилась ошибка КВС (командира воздушного судна) в технике пилотирования, выразившаяся в несоразмерном взятии ручки циклического шага на себя в процессе захода на посадку с большими поступательной и вертикальной скоростями, что привело к просадке вертолета с большим углом на кабрирование, удару лопастями о земную поверхность и разрушению ВС в процессе начавшегося неуправляемого левого вращения", - говорится в отчете, передает "АиФ-Юг".

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", ЧП произошло 21 июня 2019 года. Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Лабинском районе Краснодарского края. Вертолет, принадлежащий частному предпринимателю, проводил работы по опрыскиванию поля. Его пилот погиб.