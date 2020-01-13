Прихожане отправились в горы к отшельнику и заблудились в Казахстане

Группа верующих решила навестить живущего в горах отшельника, и заблудилась в Казахстане. О ЧП рассказали в пресс-службе департамента по ЧС Алматинской области.

Инцидент случился в Панфиловском районе около границы с Китаем.

Вечером 11 января на пульт дежурного ДЧС поступил сигнал о пропаже без вести четверых мужчин, которые днем ранее пешком отправились из церкви села Коктал к отшельнику, живущему более 30 лет в горах в 40 км от села. Группа обещала выйти на связь 11 января, но никаких сообщений от них не поступало.

"Спасателям удалось разыскать заблудившуюся группу сельчан в 80 км от Жаркента, являющегося административным центром Панфиловского района. Все четверо живы и здоровы. Один из них является настоятелем, а трое других - прихожанами православной церкви села Коктал", - приводит слова пресс-секретаря областного департамента по ЧС Азамата Журтбаева Sputnik Казахстан.

Оказалось, что мужчины заблудились на обратной дороге. Когда стемнело, они решили провести ночь у костра.