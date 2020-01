Австралийцы спасают от голода пострадавших от лесных пожаров животных

Австралийцы сбрасывает тысячи овощей с вертолетов, чтобы накормить голодных животных, спасающихся от лесных пожаров. Спасательная миссия получила название "Операция скалистый валлаби". CNN в материале Australia is dropping thousands of veggies from helicopters for hungry animals escaping bushfires, со ссылкой на министра энергетики и окружающей среды Мэтта Кина, пишет, что правительство Нового Южного Уэльса работает над обеспечением едой кистехвостых скальных валлаби, затронутых австралийскими лесными пожарами. За последнюю неделю им сбросили более 2000 фунтов (1000 кг) сладкого картофеля и моркови в различных лесных зонах.

"Обеспечение дополнительной пищей стало одной из ключевых составляющих стратегии, направленной на поддержание исчезающих видов, таких как эти валлаби. Первоначальные оценки пожаров показывают, что сгорела среда обитания многих кистехвостых скальных валлаби. Валлаби обычно выживают при пожаре, но затем остаются без еды, поскольку огонь уничтожает всю растительность вокруг скалистой местности, в которой они проживают", - отметил Кин.

Кистехвостые скальные валлаби - сумчатые, похожие на кенгуру, которые "живут на скалистых откосах и в другой каменистой местности". По данным Департамента окружающей среды и энергетики Австралии, из ранее существовавших в Австралии 15 видов большинство уже исчезло и в настоящее время эти валлаби находятся под угрозой исчезновения. Этот вид также считается исчезающим в Новом Южном Уэльсе.

На огромных лесных массивах Австралии продолжаются пожары, начавшиеся за несколько месяцев до начала официального пожарного сезона. По словам экологов из Сиднейского университета, в результате пожаров в одном только Новом Южном Уэльсе пострадало почти полмиллиарда животных, причем миллионы погибли. Среди погибших животных - птицы, рептилии и млекопитающие. В это число не входят насекомые и лягушки, а что означает, что реальная цифра вероятно намного больше.

Что же касается валлаби, правительство Нового Южного Уэльса планирует поставлять дополнительные запасы продовольствия до тех пор, пока в пострадавших районах не восстановятся природные ресурсы питания и источники воды. "По возможности мы также устанавливаем камеры наблюдения, чтобы отслеживать потребление пищи и количество и разнообразие животных в этом регионе", - обещают власти.

По мере того, как беспрецедентный австралийский сезон лесных пожаров продолжается, ведутся активные споры о главных причинах этой человеческой и экологической трагедии, особенно о роли изменения климата в ней, пишет The Guardian. Премьер-министр Скотт Моррисон признал, что изменение климата оказало влияние на пожары.