Житель Владикавказа "увел" в межсезонье в ломбард шубу бывшей жены

Мужчина из Владикавказа украл у бывшей жены норковую шубу, сдал ее в ломбард и прокутил вырученные деньги, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Женщина, обратившись в полицию, рассказала, что не сразу заметила дорогую пропажу. Она хватилась шубы только с наступлением холодов, и тогда вспомнила, что после развода ее бывший муж часто заходил за своими вещами. Мужчина сразу попал под подозрение, и полицейские разыскали его, - передает "АиФ-Ставрополье".

Мужчина признался, что увез шубу, когда жены не было дома. В ломбарде он получил за шубу 15 тыс рублей, хотя стоила она не меньше 80 тыс рублей. Деньги он успел прокутить, и теперь ему придется отвечать за кражу.