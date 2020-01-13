В Сбербанке подсчитали новогодние траты россиян

Россияне потратили на празднование Нового года не менее 285 млрд рублей, причем "новогодний" чек мужчин в среднем оказался на 28% больше, чем женщин, - говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

"Две трети от всех расходов и мужчин, и женщин перед Новым годом пришлись на покупки подарков - косметику, бытовую технику и гаджеты, игрушки, ювелирные изделия, абонементы в спортивные залы", - отмечается в сообщении, передает ТАСС.

При этом "новогодний" чек мужчин в среднем оказался на 28% больше, чем женщин. В среднем мужчины потратили на подарки 10,8 тыс рублей, а женщины – 8,4 тыс рублей, - подчеркнули в Сбербанке.

Женщины начали подготовку к праздникам на три-четыре дня раньше мужчин - уже 19-20 декабря они активно покупали бытовую технику, косметику и ювелирные изделия. Мужчины же в основном откладывали покупки на последние несколько дней уходящего года, а на 31 декабря пришлось 7,5% мужских трат на цветы за весь декабрь 2019 года.

В целом индекс потребительской активности в подарочных категориях в период с 25 по 31 декабря составил 39,5 пункта, выросши в сравнении с 2017 годом на 2,9%. При этом средняя цена новогоднего продуктового набора (шампанское, мандарины, сладости) составила 795 рублей, а самые высокие затраты на одного человека - в Чукотском автономном округе с показателем в 15,7 тыс рублей, - подсчитали в Сбербанке.

Банк планирует публиковать данные по новогодним расходам россиян ежегодно.