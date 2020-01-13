Загитова имеет право на приостановку карьеры - первый тренер Туктамышевой

Первый тренер фигуристки Елизаветы Туктамышевой Светлана Веретенникова, сейчас работающая в Италии, призвала отнестись с уважением к решению олимпийской чемпионки Алины Загитовой и тренерского штаба Этери Тутберидзе о приостановке спортивной карьеры.

"Несмотря на юный возраст, Загитова выиграла все титулы в мировом фигурном катании, заслужив право на подобное решение, вызванное необходимостью актуального момента", - заявила она в интервью Udm-Info.

Допустив, что на решение Загитовой могло повлиять понимание того, что на сегодняшний день она уступает в технике более юным соперницам, освоившим элементы ультра-си, Веретенникова не исключила, что 17-летняя фигуристка просто устала. "Устала быть все время первой, нести тяжелый груз ответственности от этого, как и от жесткого прессинга, обрушившегося на нее сначала после победы на Олимпиаде в Корее, а затем после завоевания титула чемпионки мира-2019", - предположила тренер.

По ее словам, взять соревновательную паузу после серьезной физической и эмоциональной усталости было абсолютно верным решением. Теперь же, уверена Веретенникова, Алина может "свежим взглядом посмотреть на фигурное катание и теперь, наверное, сможет генерировать в себе новые сильные эмоции и жажду продолжать спортивную борьбу на льду".