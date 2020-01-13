Жириновский рассказал, как Иран может укрепить свою безопасность

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что поможет Ирану укрепить свою безопасность. Соответствующее сообщение он написал в своем канале в Telegram, комментируя посещение депутатами партии посольства Исламской Республики в Москве.

В дипмиссии парламентарии выразили соболезнования в связи с гибелью самолета Boeing и "подлым убийством" генерала Касема Сулеймани, а также встретились с послом ИРИ в РФ Каземом Джалали.

Жириновский подчеркнул, что Иран всегда сможет оборонить себя, будучи мощной и самодостаточной страной. "Но оборонные возможности Ирана значительно возрастут с русскими комплексами ПРО С-400, а также если на его территории будут размещены русские военные базы", - выразил мнение лидер ЛДПР.

"У нас нет цели влиять на политику Тегерана через военных", - обратил внимание он.

Политик пояснил, что Россия заинтересована только в том, чтобы укреплять свою безопасность путем предотвращения конфликтов в соседних странах.