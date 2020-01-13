Главная » Новости

Жириновский рассказал, как Иран может укрепить свою безопасность

Жириновский рассказал, как Иран может укрепить свою безопасность

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что поможет Ирану укрепить свою безопасность. Соответствующее сообщение он написал в своем канале в Telegram, комментируя посещение депутатами партии посольства Исламской Республики в Москве.

В дипмиссии парламентарии выразили соболезнования в связи с гибелью самолета Boeing и "подлым убийством" генерала Касема Сулеймани, а также встретились с послом ИРИ в РФ Каземом Джалали.

Жириновский подчеркнул, что Иран всегда сможет оборонить себя, будучи мощной и самодостаточной страной. "Но оборонные возможности Ирана значительно возрастут с русскими комплексами ПРО С-400, а также если на его территории будут размещены русские военные базы", - выразил мнение лидер ЛДПР.

"У нас нет цели влиять на политику Тегерана через военных", - обратил внимание он.

Политик пояснил, что Россия заинтересована только в том, чтобы укреплять свою безопасность путем предотвращения конфликтов в соседних странах.

845 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!