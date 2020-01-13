Завтра Armenia Airways возобновляет полеты в Тегеран

С завтрашнего дня, 14 января, авиакомпания Armenia Airways возобновляет регулярные рейсы из Еревана в Тегеран, - говорится в заявлении компании, опубликованном на ее официальной странице в Facebook.

Авиакомпания обратилась в посольства Ирана и Ирака и получила гарантии относительно безопасной эксплуатации воздушного пространства.

"С учетом этого авиакомпания решила возобновить регулярные рейсы Ереван-Тегеран-Ереван с 14 января", – сообщили в компании, передает Sputnik Армения.

Ранее армянская авиакомпания отменила намеченный на 12 января рейс Ереван-Тегеран-Ереван, исходя из соображений безопасности.

Напомним, ранее Комитет гражданской авиации Армении порекомендовал перевозчикам, зарегистрированным в стране, учесть предложение европейской группы по авиабезопасности и временно обходить воздушное пространство Ирана и Ирака.