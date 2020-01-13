В пожаре в частном доме в Дагестане уцелел Коран

Дагестанским пожарным сегодня пришлось тушить пожар в селе Ташкапур Левашинского района, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Пожар вспыхнул в двухэтажном доме. В огне полностью выгорел второй этаж дома и кровля. К счастью, жертв и пострадавших в результате ЧП не оказалось, повреждено только имущество хозяина дома. Но самое большое удивление спасателей вызвал найденный на пожарище Коран, который совсем не тронуло пламя, - передает "АиФ-Дагестан".

Причины возгорания в настоящий момент уточняются, - добавили в пресс-службе.