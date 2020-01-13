Экс-тренер Трусовой оценил перспективы фигуристок Тутберидзе на ЧЕ в Граце

Александр Волков - экс-тренер чемпионки мира среди юниоров, нынешней ученицы Этери Тутберидзе Александры Трусовой - поделился прогнозом на чемпионат Европы, который стартует в австрийском Граце 22 января.

По его словам, очевидно, что у женщин на пьедестал взойдут три фигуристки Этери Тутберидзе - Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. "Только неясно, кто именно выиграет чемпионат Европы. Но достойны титула все три спортсменки", - приводит слова Волкова "Р-Спорт".

Тренер добавил, что ему больше всего нравится уже взрослое катание Косторной, а Трусова и Щербакова "пока еще дети на льду". Тем не менее, подчеркнул Волков, прыжки у всех трех девушек "очень красивые".