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Ушел из жизни режиссер "Приключений Электроника"

Ушел из жизни режиссер &quot;Приключений Электроника&quot;

В Америке на 81-м году жизни умер советский режиссер Константин Бромберг, рассказал его коллега Михаил Идов.

"Два дня назад в Детройте скончался <...> постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника", - написал он в социальной сети Facebook.

Константин Бромберг появился на свет 17 октября 1939 года. В 1965 году окончил сценарный факультет ВГИКа, после чего трудился режиссером на телевидении. Первым кинофильмом Бромберга стала лента "Длинный день Кольки Павлюкова".

Позже режиссер снял кинокартины "Был настоящим трубачом", "Приключения Электроника", "Чародеи" и несколько выпусков "Ералаша". За "Приключения Электроника" Бромберг получил государственную премию СССР.

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