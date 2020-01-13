Самолеты авиакомпании "Азимут" будут летать между Уфой и Минводами

Базирующаяся в ростовском международном аэропорту Платов авиакомпания "Азимут" в 30 марта откроет прямое регулярное авиасообщение между Уфой и Минеральными Водами.

Прямые перелеты по маршруту Уфа - Минеральные Воды будут совершаться дважды в неделю, по понедельникам и четвергам, на самолетах Sukhoi Superjet 100.

"Вылеты из Уфы запланированы на 06:15, время прилета в столицу Башкирии - 12:45 (время указано местное)", - отмечается в сообщении на сайте международного аэропорта "Уфа", передает "Это Кавказ".