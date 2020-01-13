"Дылда" не получит "Оскар"

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" не попал в число номинантов на премию "Оскар", рассказали организаторы.

Приз в категории "Лучший иностранный художественный фильм", по решению членов киноакадемии, могут получить "Паразиты" южно-корейского режиссера Пон Чжун Хо, "Боль и слава" Педро Альмодовара, "Тело Христово" Яна Комаса (Польша), "Отверженные" французского режиссера Ладжа Ли и "Страна меда" (Северная Македония).

Церемония вручения пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе.

Напомним, в декабре "Дылда" была включена в шорт-лист номинации.