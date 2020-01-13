Мальчик, в колени которого вросла гречка, вернулся к матери в Омске

Восьмилетний житель Омска, которого в качестве наказания ставили коленями на гречку, в итоге вросшую в кожу, вернулся домой, об этом сообщил директор интерната, в котором временно жил мальчик, Евгений Пузанов.

По его словам, школьник будет проживать с матерью, но продолжит приходить в интернат, где с ним будут работать психологи. Руководитель учреждения обратил внимание, что это было сделано по просьбе самого мальчика.

"Мама не лишена родительских прав, не ограничена. Они каждый день ходят на занятия. Мы видим, как проходит восстановление", - цитирует Пузанова NGS55.

Он добавил, что у пострадавшего налажено нормальное общение с ровесниками, он ходил в цирк с бабушкой, на Новый год получил в подарок от следователей коньки.

Напомним, как считает следствие, 35-летний отчим ребенка с апреля по май прошлого года "в воспитательных целях" ставил его коленями на гречневую крупу, в результате вросшую в кожу, удалять ее пришлось хирургам. Мать об этом знала, но не препятствовала. Сейчас мужчина арестован, с женщины взята подписка о невыезде.