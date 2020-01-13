Хозяин астраханского верблюда ответит за задержку поезда (ВИДЕО)

История с верблюдом в Астраханской области, который тормозил движение пассажирского поезда Ташкент – Москва, получила продолжение: транспортные полицейские устанавливают его владельца, - сообщил представитель астраханского линейного отдела МВД России на транспорте.

По словам представителя транспортной полиции, в настоящее время по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 11.1 КоАП (Нарушение правил выпаса скота вблизи железнодорожных путей). Проводится административное расследование.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе, кому принадлежит животное, как оно оказалось возле железнодорожных путей и почему было без надзора", - цитирует собеседника РИА Новости.

Он уточнил, что местонахождение верблюда в настоящее время неизвестно.

Ранее в соцсетях появилось видео с верблюдом, бегущим по железнодорожному пути впереди поезда и не реагирующего на сигналы машиниста. Голос за кадром сообщил, что сначала верблюд бежал со скоростью 22 км/ч, затем замедлился до 13 км/ч. В результате инцидента пассажирский поезд №349 Ташкент – Москва задержался на 44 минуты.