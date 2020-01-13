В Поти после семейной разборки жена попала в больницу, а муж – в полицию

В Поти с многочисленными телесными травмами была госпитализирована молодая женщина. По предварительной информации, повреждения нанес ей муж, сообщают СМИ.

По словам врачей, у пациентки многочисленные ссадины и две раны острым предметом.

"Состояние пациентки стабильное. Как она описывает, повреждения ей нанес супруг… Дальнейшее обследование она пройдет в стационаре", - заявила дежурный врач Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи города Поти Лали Дамения.

Сотрудники МВД в настоящий момент уже задержали мужа пострадавшей. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "семейное насилие". Мужу грозит до двух лет лишения свободы, передает Спутник-Грузия.