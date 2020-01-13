Украинским детям упростят поездки в Крым

С 10 февраля начнут действовать упрощенные правила пересечения границы с Крымом для детей от 14 о 16 лет, которые учатся на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе "представительства" украинского президента в Крыму.

Упрощенная процедура разрешает детям в возрасте от 14 до 16 лет, которые учатся на материковой части Украины, самостоятельно пересекать контрольно-пропускные пункты при наличии паспорта Украины (ID карты) или загранпаспорта гражданина Украины и при наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, передает РИА Новости.