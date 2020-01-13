Кэти Перри попросила калужских полицейских спасти ее от российского писателя

Американская певица Кэти Перри обратилась в полицию города Калуга из-за угроз, поступающих ей от омского писателя Михаила Матвиенко

В распространенном пресс-службой артистки письме говорится, что Михаил Матвиенко, проживая в Козельске, в ноябре 2017 года, предположительно, угрожал ей убийством. Помимо этого, он уговорил своего знакомого, живущего в США, разбить ей окно. Певица написала заявление в полицию, однако уголовного дела в отношении писателя заведено не было.

После этого Кэти Перри пожаловалась прокурору Козельского района Виталию Хрипунову и начальнику УМВД России по Калужской области Александру Дедову на халатность, которую, по ее мнению, проявили в региональном отделении МВД после ее предыдущего заявления, передает РЕН ТВ.

Позже стало известно, что на Матвиенко ранее подавали в суд представители американской певицы Бритни Спирс, пишет портал "Калуга 24".