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Поезда признаны небезопасными для Гуамского ущелья на Кубани

Поезда признаны небезопасными для Гуамского ущелья на Кубани

Как сообщили сегодня в ГУ ФССП по Краснодарскому краю, остановлена работа железной дороги в Гуамском ущелье – такое решение принял Апшеронский суд в связи с нарушением пожарной безопасности.

Железная дорога в Гуамском ущелье – это туристическая узкоколейка, по которой ездит тепловоз Ту-8 с тремя вагонами. Из окон поезда туристы могут наблюдать красоты реки Курджипс от хутора Гуамка до поселка Мезмай. Сегодня она была закрыта, а домик для туристов и две будки обходчиков на входе в ущелье опечатаны, пишет Интерфакс.

Ранее кубанские власти сообщили, что железная дорога в Гуамском ущелье будет остановлена "для удобства туристов", дабы они могли ходить по тому же маршруту пешком.

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